Как обменять лампы накаливания на экономные светодиодные: новые подробности

Правительство утвердило программу для населения по обмену ламп. Сделать это можно будет с конца января в отделениях Укрпочты.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
В правительстве сообщают, что украинцы смогут обменять пять ламп накаливания на пять светодиодных (LED) ламп.
Обмен будет проходить в отделениях Укрпочты поэтапно во всех регионах. С 16 января программа заработает в режиме бета-тестирования. После его завершения проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.
В первую очередь из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечиваться областные центры и крупные города. К концу февраля лампочки должны поступить и в самые маленькие деревни.
Механизм обмена ламп будет следующим:
- Для этого нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет, иметь паспорт, РНОКПП и лампы накаливания для обмена.
- Механизм программы предполагает, что человек приносит 5 ламп накаливания в отделение Укрпочты и производит там их обмен на новые энергосберегающие.
- Обмен будет происходить двумя способами — с предварительным заказом и без него. Если предварительно сделать заказ ламп через приложение Действие, то они будут гарантированно ожидать человека в отделениях Укрпочты пять рабочих дней после получения подтверждения на телефон. Если прийти без регистрации, то лампы обменяют только при их наличии.
- Если у человека нет возможности заказать лампы через приложение Действие, то он должен прийти в отделение Укрпочты с паспортом, РНОКПП и лампами накаливания. При наличии свободных LED ламп будет произведен обмен.
- При оформлении заявки через приложение Действие нужно будет выбрать отделение и указать необходимую информацию.
- Через некоторое время после подачи заявки человеку автоматически на телефон поступает сообщение из мобильного приложения. Действие о возможности получения светодиодных ламп в выбранном отделении почтовой связи АО «Укрпочта», получение ламп осуществляется по номеру такой заявки.
- Если человек не забрал заказ в течение 5 рабочих дней, он аннулируется.
- При обмене в Укрпочте фиксируют паспортные данные человека, второй раз он провести обмен не сможет.
- Обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания.
Если человек дома обнаружит, что одна или несколько из новых ламп не работают, то у него будет возможность обменять их в отделении Укрпочты на новые. Такой обмен можно совершить один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке от производителя.
Проект реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, АО «Укрпочта» при поддержке Европейского Союза. Он внедряется как один из инструментов энергоэффективности, позволяющих выстоять во время энергокризиса и обеспечить баланс энергопотребления в пиковые часы.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что программа обмена ламп должна была начаться с 1 января 2023 года, но, как видим, она задерживается примерно на месяц.
уже 1.5 месяца кормят обещаниями обмена!!!!