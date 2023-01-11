Как обменять лампы накаливания на экономные светодиодные: новые подробности

Правительство утвердило программу для населения по обмену ламп. Сделать это можно будет с конца января в отделениях Укрпочты.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

В правительстве сообщают, что украинцы смогут обменять пять ламп накаливания на пять светодиодных (LED) ламп.

Обмен будет проходить в отделениях Укрпочты поэтапно во всех регионах. С 16 января программа заработает в режиме бета-тестирования. После его завершения проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.

В первую очередь из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечиваться областные центры и крупные города. К концу февраля лампочки должны поступить и в самые маленькие деревни.

Механизм обмена ламп будет следующим:

Для этого нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет, иметь паспорт, РНОКПП и лампы накаливания для обмена.

Механизм программы предполагает, что человек приносит 5 ламп накаливания в отделение Укрпочты и производит там их обмен на новые энергосберегающие.

Обмен будет происходить двумя способами — с предварительным заказом и без него. Если предварительно сделать заказ ламп через приложение Действие, то они будут гарантированно ожидать человека в отделениях Укрпочты пять рабочих дней после получения подтверждения на телефон. Если прийти без регистрации, то лампы обменяют только при их наличии.

Если у человека нет возможности заказать лампы через приложение Действие, то он должен прийти в отделение Укрпочты с паспортом, РНОКПП и лампами накаливания. При наличии свободных LED ламп будет произведен обмен.

При оформлении заявки через приложение Действие нужно будет выбрать отделение и указать необходимую информацию.

Через некоторое время после подачи заявки человеку автоматически на телефон поступает сообщение из мобильного приложения. Действие о возможности получения светодиодных ламп в выбранном отделении почтовой связи АО «Укрпочта», получение ламп осуществляется по номеру такой заявки.

Если человек не забрал заказ в течение 5 рабочих дней, он аннулируется.

При обмене в Укрпочте фиксируют паспортные данные человека, второй раз он провести обмен не сможет.

Обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания.

Если человек дома обнаружит, что одна или несколько из новых ламп не работают, то у него будет возможность обменять их в отделении Укрпочты на новые. Такой обмен можно совершить один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке от производителя.

Проект реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, АО «Укрпочта» при поддержке Европейского Союза. Он внедряется как один из инструментов энергоэффективности, позволяющих выстоять во время энергокризиса и обеспечить баланс энергопотребления в пиковые часы.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что программа обмена ламп должна была начаться с 1 января 2023 года, но, как видим, она задерживается примерно на месяц.