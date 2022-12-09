Областные власти рассказали про ДТЭК и кто виноват в отключениях света (видео)

Энергетическая инфраструктура страны разрушена российскими ракетами. И Одесские областные власти вместе с ДТЭК 24/7 работают над ее восстановлением. Но это не просто.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко в вечернем видеообращении 9 декабря.

Он еще раз напомнил, что отсутствие света связано с разрушением объектов энергетической инфраструктуры как нашей области, так и государства в целом. Именно военно-политическое руководство россии и ракетные удары, которые наносятся по его приказам, виноваты в том, что у нас отсутствует электроэнергия.

— Задайте себе вопрос: хочет ли Марченко, чтобы в Одесской области не отключали свет, постоянно были вода и тепло? Конечно, я этого хочу! Я хочу, чтобы каждая мать со своими детьми находилась в тепле и имела возможность приготовить еду в нормальных условиях. Проще всего для меня было бы сказать, что ДТЭК и Укрэнерго – это коммерческие частные организации, и перебросить на них все проблемы. Или вообще никак не комментировать текущую ситуацию. Но мы не боимся брать на себя ответственность. Военная администрация и ее департаменты работают именно для устранения проблем с энергообеспечением. И эта работа идет круглосуточно совместно с этими организациями, — заявил Марченко.

Он пояснил, что прогнозы по отключениям света предоставляются после анализа и получения соответствующих данных от ДТЭК и Укрэнерго. К сожалению, и они могут ошибаться. Потому что ремонты обрывов, повреждений на линии, трансформаторов не всегда проходят так как запланировано.

— Каждый час принимаются решения для устранения всех неполадок, про которые мы узнаем от населения, — пояснил глава области.

При этом Максим Марченко призвал доверять только официальным источникам и не верить непроверенной информации. Например, о том, что в Одесской ОВА ведут переговоры с турецкой компанией, которая готова предоставить корабли-электростанции. Таких переговоров, по его словам, не было.

— Конечно, было бы не плохо получить такие корабли, но на самом деле никто не обращался к украинским властям с подобными предложениями, — подытожил он.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесситам обещают вернуть плановые отключения света.

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