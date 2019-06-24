Объявлена арт-программа Одесского кинофестиваля

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) уже не первый год представляет Арт-программу. Но только в этом году она принимает такой масштабный вид. 4 проекта на разных локациях ждут посетителей и любителей искусства.
Фотовыставка Оксаны Канивец
Когда: 12 июля, 14:00
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Вход свободный
Оксана – известный одесский фотограф. Она сотрудничает с кинофестивалем все десять лет его существования. За эти годы она сделала сотни портретов гостей ОМКФ. В ее объектив попадали все: и звезды, и волонтеры.
Документальная выставка “Дневник ОМКФ”
Когда: 13 июля, 16:00
Где: Екатерининская, 25, Галерея Invogue
Вход свободный
Фестивальный юбилей – это отличный повод вспомнить обо всех предыдущих достижениях кинофорума, вспомнить, как все начиналось и как фестиваль стал главным кинособытием страны, а Одесса подтвердила звание самого кинематографичного города.
Художественный пленэр Art-in-Progress
Когда: 16 июля, 11:00-19:00
Где: Пантелеймоновская, 3, Фестивальная площадь
Вход свободный
Художники со всей Украины целый день проведут на площади перед фестивальным дворцом и будут фиксировать происходящее на бумаге с помощью кистей, карандашей, красок и других средств. Возможно именно вы станете музой и моделью и сможете унести с собой свой портрет.
Ночь в музее – ночная экскурсия
Когда: 18 июля, 20:00
Где: Одесский художественный музей, Софиевская, 5а
Вход только по регистрации
Посмотреть на искусство по-новому вам помогут в ночной экскурсии по Одесскому художественному музею. Вы удивитесь, насколько отличаются одни и те же картины днем и ночью. Тени, отблески, отражения, разговоры шепотом. В таком “окружении” ваши любимые работы вы еще не видели.
Напомним, что юбилейный Кинофест будет проходить с 12 по 20 июля.
Ранее “Одесская жизнь” рассказывала об основной программе ОМКФ-2019, а также о специальных событиях кинофестиваля.
Фото пресс-службы ОМКФ
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