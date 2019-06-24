Объявлена арт-программа Одесского кинофестиваля

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) уже не первый год представляет Арт-программу. Но только в этом году она принимает такой масштабный вид. 4 проекта на разных локациях ждут посетителей и любителей искусства.

Фотовыставка Оксаны Канивец

Когда: 12 июля, 14:00

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Вход свободный

Оксана – известный одесский фотограф. Она сотрудничает с кинофестивалем все десять лет его существования. За эти годы она сделала сотни портретов гостей ОМКФ. В ее объектив попадали все: и звезды, и волонтеры.

Документальная выставка “Дневник ОМКФ”

Когда: 13 июля, 16:00

Где: Екатерининская, 25, Галерея Invogue

Вход свободный

Фестивальный юбилей – это отличный повод вспомнить обо всех предыдущих достижениях кинофорума, вспомнить, как все начиналось и как фестиваль стал главным кинособытием страны, а Одесса подтвердила звание самого кинематографичного города.

Художественный пленэр Art-in-Progress

Когда: 16 июля, 11:00-19:00

Где: Пантелеймоновская, 3, Фестивальная площадь

Вход свободный

Художники со всей Украины целый день проведут на площади перед фестивальным дворцом и будут фиксировать происходящее на бумаге с помощью кистей, карандашей, красок и других средств. Возможно именно вы станете музой и моделью и сможете унести с собой свой портрет.

Ночь в музее – ночная экскурсия

Когда: 18 июля, 20:00

Где: Одесский художественный музей, Софиевская, 5а

Вход только по регистрации

Посмотреть на искусство по-новому вам помогут в ночной экскурсии по Одесскому художественному музею. Вы удивитесь, насколько отличаются одни и те же картины днем и ночью. Тени, отблески, отражения, разговоры шепотом. В таком “окружении” ваши любимые работы вы еще не видели.

Напомним, что юбилейный Кинофест будет проходить с 12 по 20 июля.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала об основной программе ОМКФ-2019, а также о специальных событиях кинофестиваля.

Фото пресс-службы ОМКФ