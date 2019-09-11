Объявлен международный тендер на ремонт трассы Одесса-Киев

Госагентство автомобильных дорог Украины объявило международный тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса на трех участках общей протяженностью 31 км.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.

Ремонт планируют провести на 87- 98 км (участок от съезда на Белую Церковь в село Быкова Гребля), 98- 113 км (участок от Быковой Гребли и до границы Белоцерковского и Ставищенского районов), 113-128 км (участок от границы Белоцерковского и Ставищенского районов и до поселка Ставище).

Ремонт будет реализован за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, сэкономленных на ранее реализованных контрактах в рамках проекта “Панъевропейский коридор”.

Согласно условиям тендера, компании-претенденты должны продемонстрировать наличие успешного опыта работ в роли подрядчика за последние 5 лет, иметь квалифицированный персонал и продемонстрировать наличие основного оборудования достаточной мощности.

Фото: Укравтодор