Обитатели одесского дельфинария спели «Червону калину» (видео)

На острове Змеином удачно отработал «Байрактар»: опубликовано видео Оперативное командование «Юг» опубликовало у себя в Facebook видео, на котором представлено, как беспилотник «Байрактар» уничтожает позиции российских войск на острове Змеином. ПОДРОБНЕЕ

Депутат из Кракова поменял Черное море на бензопилы для украинских бойцов Лукаш Вантух, депутат краковского городского совета, в конце апреля прибыл в Одессу с гуманитарной миссией вместе с другими волонтерами. Из Польши они привезли медикаменты, бытовую химию, продукты, воду. Большая часть помощи была передана в Николаев. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: чем «болеют» оккупанты в Украине? Доброе утро, Одесса и одесситы! И уже по доброй (надеемся) традиции мы предлагаем вам начать новый день исключительно с позитива. А поможет вам в этом новый антивоенный анекдот от «Одесской жизни». Ведь посмеяться над противником – значит, наполовину его победить, помните? ПОДРОБНЕЕ