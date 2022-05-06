Обитатели одесского дельфинария спели «Червону калину» (видео)

Одесский дельфинарий «Немо» присоединился к песенному флешмобу поддержки нашей страны в ее борьбе с российскими агрессорами.
Так, на Facebook-странице дельфинария обнародовано забавное видео, на котором дельфины вместе с инструктором исполняют песню «Червона калина».
«Эта песня уже прозвучала на всех площадях Европы. Она была написана еще в 1914 году. Но новую жизнь ей подарил Андрей Хлывнюк, исполнив эти душевные слова в центре Киева. Давайте поддерживать друг друга в это сложное время. Вместе мы сила, вместе мы победим»,
– прокомментировали видео в дельфинарии.
Ранее сообщалось, что большую часть дельфинов, морских котиков и морских львов из харьковского дельфинария NEMO эвакуируют в Одессу.
Фото: скриншот с видео