Новости Одессы и Одесской области

О судьбе одесского дома по ул. Среднефонтанской, 29: ситуация под контролем?

Ситуацию с домом по ул. Среднефонтанской, 29, жители которого вывесили баннеры с криком о помощи, прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Цуркан.

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«В Одессе за короткий промежуток времени, а это весна-начало лета этого года, произошло обрушение нескольких зданий, в том числе и на Среднефонтанской, 29. Там произошло обрушение части здания. Пострадали квартиры NoNo 11 и 18. В квартире No 18
зарегистрировано 15 человек, по факту проживают трое. Им было предложено отселиться в общежитие ОГЭТ. По нашей информации, они там и находятся, но посещают свою квартиру. Жители квартиры No 11 отказались от отселения, они живут в этом же дворе в квартире у родственников. На сегодняшний день ситуация остается под контролем… Она — в числе решения вопросов в положительную сторону», – рассказал чиновник.

Между тем, сорванные коммунальщиками баннеры о ситуации с домом жители дома уже заменили на новый. Не исключено, что его тоже сорвут.

Напомним также, что, как уже сообщала «Одесская жизнь», в доме по Среднефонтанской, 29 ситуация очень сложная не только в связи со случившимся частичным обвалом. Обвалами, как утверждают его жители, взывающие о помощи уже не один десяток лет, грозят и другие квартиры. Люди жалуются на трещины в стенах, угрожающее состояние их квартир и дома в целом, текущие крыши и прочие немалые проблемы.

Фото: Евгений Хижняк, Facebook

Мы также писали как жители дома на Софиевской, 15 пытались обратить внимание властей на свои давние-давние проблемы.

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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