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Спасите наш дом: в Одессе обещают «взяться» за памятник архитектуры на Софиевской

Спасите наш дом: в Одессе обещают «взяться» за памятник архитектуры на Софиевской

На доме-памятнике архитектуры на ул. Софиевской, 15 по-прежнему висят четыре баннера с призывом «Спасите наш дом».

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Баннеры появились на прошлой неделе, так жильцы лома попытались обратить внимание на свои многочисленные проблемы.

Глава управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко сегодня рассказал о дальнейшей судьбе здания.

— В 2019 году нами было проведено исследование состояния здания, заказан технический вывод о состоянии дома, получены рекомендации, согласно которым мы знаем про аварийные участки, которые требуют дальнейшего укрепления и работ по их сохранению и фиксации во время проведения реставрационных работ, — сообщил Павел Остапенко.

Он подчеркнул, что из-за сокращения в этом году финансирования на ремонт жилых домов, денег на здание на Софиевской, 15 не хватило.

— Заказчиком реставрационных работ на фасаде и крыше является управление капитального строительства. Надеемся, что в следующем году мы получим в полном объеме финансирование, и этот адрес все-таки будет взят в работу, — говорит Павел Остапенко.

Он также акцентировал внимание на том, что иностранные граждане купили в этом доме несколько помещений и провели в них самовольный ремонт. По этому поводу управление обращалось в полицию, прокуратуру с тем, чтобы началось расследование этих нарушений.

На днях запланировала еще одна инспекция по данному адресу вместе с работниками департамента городского хозяйства. Если собственники не пойдут на контакт, то ведомства будут вынуждены обратиться в суд с требованиями предоставить разрешительные документы на ремонтные работы, обеспечить доступ на объект и привести помещения в изначальное состояние.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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