Спасите наш дом: в Одессе обещают «взяться» за памятник архитектуры на Софиевской

На доме-памятнике архитектуры на ул. Софиевской, 15 по-прежнему висят четыре баннера с призывом «Спасите наш дом».

Баннеры появились на прошлой неделе, так жильцы лома попытались обратить внимание на свои многочисленные проблемы.

Глава управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко сегодня рассказал о дальнейшей судьбе здания.

— В 2019 году нами было проведено исследование состояния здания, заказан технический вывод о состоянии дома, получены рекомендации, согласно которым мы знаем про аварийные участки, которые требуют дальнейшего укрепления и работ по их сохранению и фиксации во время проведения реставрационных работ, — сообщил Павел Остапенко.

Он подчеркнул, что из-за сокращения в этом году финансирования на ремонт жилых домов, денег на здание на Софиевской, 15 не хватило.

— Заказчиком реставрационных работ на фасаде и крыше является управление капитального строительства. Надеемся, что в следующем году мы получим в полном объеме финансирование, и этот адрес все-таки будет взят в работу, — говорит Павел Остапенко.

Он также акцентировал внимание на том, что иностранные граждане купили в этом доме несколько помещений и провели в них самовольный ремонт. По этому поводу управление обращалось в полицию, прокуратуру с тем, чтобы началось расследование этих нарушений.

На днях запланировала еще одна инспекция по данному адресу вместе с работниками департамента городского хозяйства. Если собственники не пойдут на контакт, то ведомства будут вынуждены обратиться в суд с требованиями предоставить разрешительные документы на ремонтные работы, обеспечить доступ на объект и привести помещения в изначальное состояние.