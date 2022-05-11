О ситуации в Одесской области на утро 11 мая: как дела в Приднестровье и возможен ли десант (видео)

Ночь на среду, 11 мая 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под сигналы воздушной тревоги, но в целом спокойно: обстрелов не было, рассказал спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, сейчас враг не готов ни физически, ни морально совершать военно-морскую десантную операцию. При этом вероятность ракетных ударов со стороны рашистов остается высокой.

«Враг видит нашу мощь, враг видит нашу силу и наше отношение к нему. Враг чувствует, что это мы, а не он приближаемся к победе»,

– говорит он в утреннем видеообращении.

Кроме того, спикер ОВА напомнил, что в регионе проводится контрдиверсионная операция, а ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем остается напряженной. Но охрана государственной границы усилена, а подразделения ВСУ готовы реагировать на любые угрозы, в том числе и вооруженные провокации.

Кроме того, спикер ОВА рассказал, что в Украине достаточно пшеницы, чтобы воевать и жить, а излишки зерна должны идти на экспорт, и для этого принимаются соответствующие решения.

Также Братчук напомнил, что посещать одесские пляжи сейчас категорически запрещено – они заминированы и, к тому же, есть риск попасть под обстрел, так как в последнее время враг «нацелился» на туристическую инфраструктуру.

Ми з Одеси!

Ніч в місті та області пройшла без обстрілів.

Ворог не готовий ні фізично, ні морально здійснювати військово-морську десантну операцію.

Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою — «дід кабаєв» поки не заспокоюється від своїх поразок на фронті.

Наше надлишкове зерно має йти на експорт — для цього приймаються відповідні рішення. Для власних потреб зерна в Україні більше, ніж достатньо.

Не забувайте про мінно-вибухову небезпеку на чорноморському узбережжі.

Разом до Перемоги! Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 10 мая 2022 г.