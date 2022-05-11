Как проходит оборона Одессы и Юга Украины?

Наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине, вдоль линии столкновения, крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток. Одесский регион оккупанты забрасывают фейками и угрожают ракетами.

Осознавая распределение сил и несокрушимость нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия. Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.

В Херсонской области оба случая использования вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» завершились попаданием и нейтрализацией лазутчиков.

В целом нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в течение суток нанесено поражение более 90 целей на враждебных позициях.

☠️Общие потери агрессора составляют 79 рашистов, 12 единиц техники, среди которых, кроме БПЛА еще и гаубицы, автомобильная и бронированная техника.

⚡На Одесщине продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно вероятной блокады региона из-за прекращения функционирования Днестровского моста, по которому вновь была применена ракетная атака. А также из-за нагнетания обстановки из-за приведения вооруженных формирований Приднестровского региона Республики Молдова и подразделений оперативной группы российских войск в боевую готовность «Полна».

Силы обороны юга готовы к противодействию. Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры приняты.

⚡Сохраняется угроза ракетных ударов с временно оккупированного Крыма, с воздуха с применением авиации и с моря, где продолжает находиться вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами.

Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам.