О помидорах и секретах женственности: о чем говорила с одесситами Катрин Денев

Встречу с легендой французского кино Катрин Денев по многочисленным просьбам перенесли из кинотеатра «Родина» в зал фестивального дворца в театре Музкомедии на 1300 мест. Очередь на вход публика начала занимать ещё за час до встречи.

Катрин Денев прибыла на встречу вовремя, а зрители приветствовали кинодиву овациями, встав со своих мест. После вступительных вопросов ведущего, каждый желающий мог задать свой вопрос. Катрин отвечала практически на все, кроме вопроса о политике и вопросах о секс-скандалах в мире кино. Но в то же время она довольно откровенно рассказала о своих рабочих отношениях с режиссерами, коллегами и даже о том, как когда-то помогала человеку избежать службы в американской армии.

На встрече было много поклонников актрисы, которые приехали с плакатами с ее изображением, фотографиями и признавались ей в любви.

В ходе разговора кинодива призналась, что очень любит помидоры, причем не только есть, но и выращивать их. Из Украины она собирается привезти немного семян, но понимает, что на французской почве таких как в Украине ей не вырастить.

Было и еще одно откровение от Катрин Денев. Оказывается, актриса боится сцены и очень нервничает, видя перед собой много людей. Именно поэтому она никогда не играла в театре, несмотря на то, что все свое детство провела за кулисами – ее родители были театральными актерами.

Конечно, не обошлось без вопросов о том, как актрисе удается так хорошо выглядеть и о ее повседневной жизни вне съемочных площадок и фестивалей. Оказалось, что Катрин ведет совершенно обычный, не богемный образ жизни – посещает кафе, ходит гулять в парки и даже иногда ходит за покупками на ближайший рынок. А рецепт хорошего внешнего вида, по ее словам, прост: «Хорошо высыпаться, меньше работать, много гулять и пить много воды».

Она смогла бросить одну вредную привычку – курение, компенсируя ее попыткой вести здоровый образ жизни и употреблением лимонного сока по утрам. Многие годы Катрин Денев была музой одного из самых знаменитых французских дизайнеров Ив Сен Лорана. После его смерти она говорит о том, что время великих кутюрье ушло, и сейчас время дизайна, люксового и качественного массового рынка, доступных марок, таких как H&M и Zara. И несмотря на то, что актриса на публике часто появляется в платьях, очень любит брюки и считает «великим достижением то, что они стали доступны женщинам».

Разговор длился час, а в конце встречи одесситы не давали звезде уйти со сцены. Ей несли цветы, подарки, старые фотографии, звезда раздала более сотни автографов. Толпа поклонников ждала ее и у выхода из театра. Катрин села во французский автомобиль и уехала под аплодисменты. Вечером, на Церемонии закрытия ОМКФ, Катрин Денев вручили статуэтку с изображением премьер-министра французского правительства Людовика XVIII Дюка Ришелье за вклад в мировое киноискусство.

Фото: Лев Райзман

Видео: ОМКФ