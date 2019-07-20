Названы победители юбилейного ОМКФ: впервые Гран-при получили сразу два фильма

Сегодня на сцене Одесского оперного театра были названы победители 10-го юбилейного кинофестиваля. Как ранее писала «Одесская жизнь», в этом году были введены новые номинации. Кроме того, лучший украинский фильм теперь называют не только по версии профессионального жюри, но и зрители.

Гран-при фестиваля зрители отдали грузинскому фильму “А потом мы танцевали” и украинской ленте ”Домой”. Оба фильма собрали практически одинаковое количество голосов. Такая ситуация произошла на Одесском кинофестивале впервые, и жюри решило разделить Гран-при и 10 тыс. евро на две команды.

Национальный конкурс:

Лучшим короткометражным фильмом стал “Секрет. Девочка и мальчик” режиссёра Оксаны Козьминой.

Лучшая актерская работа – Ирма Витовская за работу в фильме “Мои мысли тихие”.

Лучшая режиссерская работа – киевский режиссёр Вадим Ильков за фильм “Папа, мамин брат”. К Золотому Дюку Вадим Ильков получил ещё 60 тыс грн.

Лучший полнометражный фильм – “Папа, мамин брат”. Золотой Дюк и 100 тыс. грн достались режиссеру Вадиму Илькову.

Приз зрительских симпатий – Антонио Лукич за фильм “Мои мысли тихие”. Он получил Золотого Дюка и 100 тыс. грн.

Международная конкурсная программа:

Лучшая актерская работа – Леван Гелбахиани за роль в фильме “А потом мы танцевали” (Грузия). Помимо статуэтки «Золотой Дюк» актёр получил 2000 евро.

Лучший режиссёр – Алехандро Ландес за работу в фильме Монос. К статуэтке Дюка режиссёр получил 3000 евро.

Лучший фильм – “А потом они танцевали”. Съёмочная группа получила статуэтку Золотой Дюк и 5000 евро.

Лучшей среди Европейских документальных фильмов стала картина “Потому что мы мужики”. Золотого Дюка и 50 тыс. грн получили кинематографисты из Норвегии.

Золотого Дюка за вклад в мировое киноискусство получила Катрин Денев.

Специальной награды ОМКФ удостоился Михаил Жванецкий.