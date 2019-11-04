Новый сервис для слабослышащих и глухих в Одессе: где можно получить админуслуги

Сервис моментального сурдоперевода для клиентов с нарушением слуха заработал во всех Центрах предоставления административных услуг.
Об этом сообщают в департаменте информации Одесского горсовета.
Сурдоперевод, стал возможен благодаря электронному планшету со специальным программным обеспечением «ConnectPRO». Благодаря сервису, речь администратора центра превращается в текстовые сообщения, которые поступают посетителю на его смартфон.
В программе также есть сервис онлайн-сурдоперевода. В течение рабочего дня администратор может связаться со специализированным колл-центром, где в режиме видеосвязи осуществляют перевод консультации на язык жестов и наоборот.
Благодаря этому сервису, люди с нарушением слуха, имеют возможность без каких-либо ограничений получать административные услуги во всех подразделениях ЦНАП, а именно:
- проспект Добровольского, 106;
- ул. Кососвская, 2д;
- ул. Генерала Петрова, 22;
- ул. Академика Королева, 9.
Напомним, программное обеспечение «ConnectPRO» было презентовано еще 13 июня этого года. Электронный сервис обещали ввести в 4-х управлениях социальной защиты населения.
На данный момент сервис работает в следующих отделениях соцзащиты:
- ул. Армейская,9;
- Косовская, 2 д;
- Королева, 9.
Ранее “Одесская жизнь” сообщала, слабослышащие одесситы могут также беспрепятственно получить все услуги в городском сервисном центре МВД.
Фото: Одесский горсовет