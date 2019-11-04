fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Новый сервис для слабослышащих и глухих в Одессе: где можно получить админуслуги

Новый сервис для слабослышащих и глухих в Одессе: где можно получить админуслуги

Сервис моментального сурдоперевода для клиентов с нарушением слуха заработал во всех Центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщают в департаменте информации Одесского горсовета.

Сурдоперевод, стал возможен благодаря электронному планшету со специальным программным обеспечением «ConnectPRO». Благодаря сервису, речь администратора центра превращается в текстовые сообщения, которые поступают посетителю на его смартфон.

В программе также есть сервис онлайн-сурдоперевода. В течение рабочего дня администратор может связаться со специализированным колл-центром, где в режиме видеосвязи осуществляют перевод консультации на язык жестов и наоборот.

Благодаря этому сервису, люди с нарушением слуха, имеют возможность без каких-либо ограничений получать административные услуги во всех подразделениях ЦНАП, а именно:

  • проспект Добровольского, 106;
  • ул. Кососвская, 2д;
  • ул. Генерала Петрова, 22;
  • ул. Академика Королева, 9.

Напомним, программное обеспечение «ConnectPRO» было презентовано еще 13 июня этого года. Электронный сервис обещали ввести в 4-х управлениях социальной защиты населения.

На данный момент сервис работает в следующих отделениях соцзащиты:

  • ул. Армейская,9;
  • Косовская, 2 д;
  • Королева, 9.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, слабослышащие одесситы могут также беспрепятственно получить все услуги в городском сервисном центре МВД.

Фото: Одесский горсовет

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Галина Полищук
Галина ПолищукПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить