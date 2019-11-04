Новый сервис для слабослышащих и глухих в Одессе: где можно получить админуслуги

Сервис моментального сурдоперевода для клиентов с нарушением слуха заработал во всех Центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщают в департаменте информации Одесского горсовета.

Сурдоперевод, стал возможен благодаря электронному планшету со специальным программным обеспечением «ConnectPRO». Благодаря сервису, речь администратора центра превращается в текстовые сообщения, которые поступают посетителю на его смартфон.

В программе также есть сервис онлайн-сурдоперевода. В течение рабочего дня администратор может связаться со специализированным колл-центром, где в режиме видеосвязи осуществляют перевод консультации на язык жестов и наоборот.

Благодаря этому сервису, люди с нарушением слуха, имеют возможность без каких-либо ограничений получать административные услуги во всех подразделениях ЦНАП, а именно:

проспект Добровольского, 106;

ул. Кососвская, 2д;

ул. Генерала Петрова, 22;

ул. Академика Королева, 9.

Напомним, программное обеспечение «ConnectPRO» было презентовано еще 13 июня этого года. Электронный сервис обещали ввести в 4-х управлениях социальной защиты населения.

На данный момент сервис работает в следующих отделениях соцзащиты:

ул. Армейская,9;

Косовская, 2 д;

Королева, 9.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, слабослышащие одесситы могут также беспрепятственно получить все услуги в городском сервисном центре МВД.

Фото: Одесский горсовет