Если водитель не слышит: в Одессе запустили приложение для автомобилистов с нарушениями слуха

Слабослышащие одесситы теперь могут беспрепятственно получить все услуги в городском сервисном центре МВД. Мобильное приложение помогает установить контакт с сотрудником сервисного центра на языке жестов или в чате.

Об этом сообщает Odessa.online.

Одесса стала вторым городом в Украине после Киева, в котором заработало приложение «BeWarned Connect PRO». Данную программу можно скачать на любой смартфон.

Оно рассчитано на водителей с нарушениями слуха, которые обращаются в сервисный центр МВД Одессы. В приложении есть возможность видеосвязи, с помощью которой пользователь можнрет на языке жестов общаться с сотрудником центра. Также можно общаться в чате.

В центре МВД водители могут обновить или восстановить технический паспорт, водительские права, заменить государственный номер, получить справку о несудимости и международное водительское удостоверение.

Фото: odessa.onlineслабосг