Новый год близко: в Черноморске уже монтируют главную елку города

Информацию о тонущем под Одессой судне назвали недостоверной В Администрации морского порта Черноморска Одесской области опровергли информацию о судне Морской поисково-спасательной службы, которое якобы тонет у причала в поселке Александровке. ПОДРОБНЕЕ

«Делфи» два? Под Одессой тонет судно спасателей Недалеко от города Черноморска, в поселке Александровке Одесской области на причале Морской поисково-спасательной службы (МПСС) тонет судно этого ведомства «Аметист». ПОДРОБНЕЕ

Мост через Сухой лиман: недострой превратился в долгострой У мостового долгостроя через Сухой лиман – извилистая и бюрократическая судьба. В свое время решение о его строительстве принимала сессия Черноморского городского совета. Строительство моста началось энергично и так же энергично, из-за отсутствия финансовых средств в городском бюджете, было остановлено. ПОДРОБНЕЕ