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Новый год близко: в Черноморске уже монтируют главную елку города

Новый год близко: в Черноморске уже монтируют главную елку города

В Черноморске Одесской области уже монтируют главную новогоднюю елку города. Она расположена у дворца спорта «Юность».

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Уже смонтировали металлический каркас, к нему крепят ветви. Их украсят праздничной иллюминацией и игрушками.

Торжественно откроют главную елку Черноморска 18 декабря.

Всего же в городе до 15 декабря установят в целом 10 различных праздничных елок, пишет Их планируют установить до 15 декабря, пишет 04868.com.ua.

Напомним, в Одесском зоопарке открылась почта Деда Мороза.

Фото: 04868.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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