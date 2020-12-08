Новый год близко: в Черноморске уже монтируют главную елку города

В Черноморске Одесской области уже монтируют главную новогоднюю елку города. Она расположена у дворца спорта «Юность».
Уже смонтировали металлический каркас, к нему крепят ветви. Их украсят праздничной иллюминацией и игрушками.
Торжественно откроют главную елку Черноморска 18 декабря.
Всего же в городе до 15 декабря установят в целом 10 различных праздничных елок, пишет Их планируют установить до 15 декабря, пишет 04868.com.ua.
Напомним, в Одесском зоопарке открылась почта Деда Мороза.
Фото: 04868.com.ua