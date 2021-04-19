Новый циклон надвигается на Юг Украины: чего ожидать?

На Украину надвигается новый циклон с юга. Первыми, соотвественно, он накроет южные области.

“К нам летит циклон! Из-за Черного моря в Украину 20-го апреля переместится атмосферный вихрь с низким давлением в центре”, – пишет в Фейсбуке синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, новый циклон накроет южные области уже в ночь на 20-е апреля. После он распространится на восточные и центральные области Украины. Ожидаются сильные осадки в сопровождении сильного ветра.

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