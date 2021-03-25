Погода в апреле 2021 года: каким будет второй месяц весны в Украине по данным синоптиков

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине прогнозируется на уровне 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, такая температура – около средних многолетних значений.

Что касается осадков, то их количество ожидается в пределах 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм – тоже в рамках средних многолетних значений.

По данным многолетних наблюдений, отмечают в Укргидрометцентре, в апреле абсолютный минимум температуры воздуха составляет 6-16 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 17-22 градусов мороза, во Львовской области и крайнем юге местами 3-5 градусов мороза. Абсолютный максимум – 26-33 градусов тепла, в горах 21-22 градусов тепла.