Новые водительские права в Украине: как выглядят и нужно ли обменивать старые?

Кабинет министров Украины утвердил новый формат национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные. А также были утверждены формы свидетельства о регистрации транспортного средства.

Новые документы полностью соответствуют международным требованиям, сообщает пресс-служба МВД.

Бланки для водительских прав нового формата будут изготавливаться в темно-синем и темно-розовом, синем и желтом, лавандовом (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовом (который светится синим) цветах.

Что нового появится в водительском удостоверении:

данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,

информация о группе крови и резус-факторе,

электронный чип (что должно позволить избежать подделок).

Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:

информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство («ЕВРО-2» — «ЕВРО-6» или другой),

электронный чип.

Вместе с тем обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные водительские удостоверения, свидетельства о регистрации и временные регистрационные талоны, выданные до вступления в силу этого постановления, будут действительны в течение срока, на который они были выданы.