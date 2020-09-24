Новые водительские права в Украине: как выглядят и нужно ли обменивать старые?

Кабинет министров Украины утвердил новый формат национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные. А также были утверждены формы свидетельства о регистрации транспортного средства.
Новые документы полностью соответствуют международным требованиям, сообщает пресс-служба МВД.
Бланки для водительских прав нового формата будут изготавливаться в темно-синем и темно-розовом, синем и желтом, лавандовом (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовом (который светится синим) цветах.
Что нового появится в водительском удостоверении:
- данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,
- информация о группе крови и резус-факторе,
- электронный чип (что должно позволить избежать подделок).
Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:
- информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство («ЕВРО-2» — «ЕВРО-6» или другой),
- электронный чип.
Вместе с тем обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные водительские удостоверения, свидетельства о регистрации и временные регистрационные талоны, выданные до вступления в силу этого постановления, будут действительны в течение срока, на который они были выданы.