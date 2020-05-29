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Новости Одессы и Одесской области

Новые правила в пассажирских поездах. Какие они?

Новые правила в пассажирских поездах. Какие они?

С 1 июня в Украине начнут курсировать пассажирские поезда с учетом рекомендаций МОЗ.

Об этом рассказал и.о. главы «Укрзалізниці» Иван Юрик.

Особое внимание уделят стирке белья и дезинфекции вагонов до и после рейсов. Во время движения проводники каждый час будут убирать санузлы и салоны. Также все вагоны обеспечат санитайзером.

Пока запустят только 42 поезда, 10 из них – Интерсити + и 32 – дальнего следования.

Новые правила для пассажиров:

– надевать маску перед посадкой;

– проходить температурный скрининг перед входом на вокзал и перед посадкой;

– в вагонах набирать кипяток в свою посуду.

Сам персонал также должен носить средства индивидуальной защиты и проходит медосмотр.

Отметим, железнодорожные кассы открылись 27 мая, возле каждой из них нанесли отметку для соблюдения дистанции.

Напомним, «Укрзалізниця» запустила продажу билетов на поезда дальнего следования.

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