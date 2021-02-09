Сколько юных одесситов приняли в роддомах за неделю?

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 188 новорожденных, что на 15 детей больше, чем неделей ранее. Население Одессы за неделю пополнили четыре пары близнецов, сообщает пресс-служба мэрии.
В частности, родились 103 маленьких одессита и 85 юных одесситок.
Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 49 младенцев.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.
Как сообщалось, на предыдущей неделе в роддомах Одессы увидели свет 173 новорожденных, в том числе три двойни.