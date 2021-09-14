Новорожденные одесситы: девочки-лидеры и 2 пары близнецов

Вот как бывает порой с нашим историческим архитектурным наследием: имеем дом, который по всем правилам значится памятником архитектуры. И табличка на его фасаде об этом же вещает. А на деле оказывается, что статус имеет только фасад дома плюс еще какая-то часть здания. Такая история сложилась с «зефирным» (он же «резной») домом на улице Гоголя, 14. Теперь мы можем надеяться на то, что он станет памятником архитектуры «целиком».

ПОДРОБНЕЕ