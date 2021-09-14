Новорожденные одесситы: девочки-лидеры и 2 пары близнецов

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 197 новорожденных. За неделю население Одессы пополнили две пары близнецов, сообщает пресс-служба горсовета.
Новорожденные девочки на прошедшей неделе одержали убедительное преимущество над мальчиками – на свет появились 110 юных одесситок и 87 маленьких одесситов.
На первом месте по количеству новорожденных на минувшей неделе находится городской роддом №7 – здесь увидели свет 57 младенцев.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.
Как сообщалось, неделей ранее в одесских роддомах появились на свет 178 новорожденных.
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