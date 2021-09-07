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Новорожденные одесситы: сколько малышей увидели свет за неделю?

Новорожденные одесситы: сколько малышей увидели свет за неделю?

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 178 новорожденных, в числе которых одна двойня.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 92 маленькие одесситки и 86 юных одесситов.

Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 68 малышей.

Также сообщается, что с 6 сентября городской роддом №1 вновь заработал после плановой дезинфекции и косметического ремонта. Так, на сегодня в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц ведут пять городских родильных домов, а также областной перинатальный центр.

Ранее сообщалось, что первым ребенком, появившимся на свет в 227-й день рождения Одессы, стала девочка – она увидела свет в 00 часов 02 минуты 2 сентября в городском роддоме №4. Малышку назвали Александрой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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