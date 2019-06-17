Новое ДТП на трассе Одесса-Киев: трое погибших, четверо пострадавших

Три человека погибли, четверо госпитализированы в результате ДТП, которое произошло сегодня ночью в 10 км от села Воробьевка Великомихайловского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Водитель «Лексуса», направляясь в сторону Одессы, столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом. От удара последний бросило на припаркованную рядом легковушку.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу. Еще одного пассажира ВАЗа госпитализировали.

В больницу также доставили водителя «Лексуса» и его двух пассажиров.

Напомним, вчера на выезде из Одессы также произошло ДТП, но без жертв.