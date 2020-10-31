Новая жизнь старой Одессы: санаторий «Аркадия» – оазис на Французском бульваре (видео)

Территория одесского санатория «Аркадия» – место знаковое, удивительное и необыкновенно спокойное. Здесь постепенно разрушающиеся исторические дачи-особняки смешались со скульптурами совсем другой эпохи. Кстати, тоже пребывающими далеко не в лучшем состоянии.

По сути, все здесь произошло, как и с другими одесскими дачами-особняками: они становились здравницами. Здравницей «Аркадия» стала еще в начале ХХ века, до революции.

Но сегодняшнее состояние этих особняков печально…



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Фото Марии Котовой