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Новости Одессы и Одесской области

Новая таможня: планы, проблемы, создание общественного совета предпринимателей при таможне

Новая таможня: планы, проблемы, создание общественного совета предпринимателей при таможне

8 декабря официально начала свою работу  новая Государственная таможенная служба Украины. Процессу реорганизации Одесской таможни, ее эффективному взаимодействию с бизнесом была посвящена встреча и. о. начальника Одесской таможни Евгения Кодиса с субъектами внешнеэкономической деятельности.

В работе «круглого стола» приняла участие глава подкомитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Ирина  Алахвердиева, пригласившая бизнесменов к активному диалогу.

На сегодняшний день Одесская таможня – это 8 портов, 35 пунктов пропуска, единственные морские ворота Украины, откуда поступает основная часть грузооборота и распределяется по всей стране.

Организовать ее реорганизацию доверили новому руководителю, который на практике знает, как  объединять передовые западные модели управления с украинскими реалиями. И первая задача, которую поставил Евгений Кодис, – остановить потоки контрабанды в страну. На сегодняшний день усилен силовой блок таможни, призванный не допустить «серого импорта». Меняются многие бизнес-процессы в самой таможне, готовятся внутренние изменения технологические схем передвижения грузов по области.

– Сегодня мы имеем риски с перегрузом, неправильным досмотром,  контрафактным грузом, – отметил Евгений Кодис. – Сейчас занимаюсь этим вопросом.

Будет меняться и структура таможни – откроются новые направления, терминалы. Важная логистическая составляющая –  открытие в Рени паромной переправы с Румынией.

Новая таможня, в первую очередь, отличается новым подходом к работе: от внутренних процедурных изменений, подбора персонала до новой коммуникации с бизнесом.

– Чем правильней будет себя позиционировать таможня, тем скорее мы достигнем легкости ведения бизнеса в стране, убежден Евгений Кодис. – Мы обязаны контролировать правовой коридор, определенный законодателем для осуществления внешнеэкономической деятельности, и  выход за его границы будет пресекаться.

Таможня выступает за создание прозрачных процессов оформления экспортно-импортных операций. Основная проблема – усовершенствование таможенных процедур для облегчения ведения бизнеса.

Введение диджитализации, института пост-таможенного контроля, тесное взаимодействие с налоговой администрацией позволят бизнесу чувствовать себя более свободно. Чем меньше бизнес будет вообще сталкиваться с таможней, тем уверенней будет себя чувствовать, считает глава таможенной службы.

– Моя задача – как можно быстрее вникнуть в глубинные процессы самого региона, проблемы бизнеса и их решение, – отметил Евгений Кодис. – В рамках сегодняшней встречи были озвучены важные  заявки к таможне со стороны бизнесменов. Мы начнем немедленно над ними работать. Встречаться будем постоянно, а такие обширные встречи проводить ежемесячно.

А для увеличения прозрачности своей работы руководство Одесской таможни инициирует создание Общественного совета предпринимателей при таможне, и стремится, чтобы это была не просто красивая фикция.

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Вероника Полищук
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