Новая почта уплатила налогов 5 млрд грн за полгода

Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Новой почты.
По данным ГФС, Новая почта входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков в Украине.
В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 млрд грн налогов и сборов.
Читайте также:
- «Новая почта» запустила чат-бот для поиска отделений, работающих в Украине
- Что делать, если на почте повредили или потеряли посылку?