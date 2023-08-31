Новости Одессы и Одесской области

Новая почта уплатила налогов 5 млрд грн за полгода

Новая почта уплатила налогов 5 млрд грн за полгода

Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Новой почты.

По данным ГФС, Новая почта входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Нова пошта

В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 млрд грн налогов и сборов.

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Внештатный журналист ПРОФИЛЬ

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