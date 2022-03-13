«Новая почта» запустила чат-бот для поиска отделений, работающих в Украине

Отделения «Новой почты» по-прежнему предоставляют свои услуги населению Украины. Однако, в случае обострения военных действий график работы ее отделений может меняться – в соответствии с ситуацией.

В связи с этим «Новая почта» запустила чат-бот (Телеграм-канал) для поиска своих почтовых отделений, работающих в Украине.

Для получения информации о работе того или иного отделения «Новой почты» во всех городах Украины, нужно перейти по ссылке.

Зайдя по этой ссылке, необходимо ввести название населенного пункта, после чего сделать пробел и указать номер необходимого отделения Новой почты.

Внимание: название населенного пункта указывается на украинском языке!

Если вам нужно узнать обо всех отделениях «Новой почты», которые работают в вашем городе в данное время, введите только его название, без указания номеров.

Мы проверили, как это работает. Ввели по ссылке в чат-боте название «Одеса», и вскоре получили список всех работающих на сегодняшний день отделений «Новой почты» в городе.

Фото: rbc.ua