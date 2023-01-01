«Новая почта» меняет тарифы (новые цены)

С 1 января 2023 «Новая почта» существенно повышает стоимость доставки. услуги почтового оператора по доставке подорожают приблизительно на 20%.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

Повышение тарифов в «Новой почте» объясняют ростом цен на топливо и подорожанием прочих затрат. Вместе с тем, компания продолжает открывать новые отделения, строит и восстанавливает разрушенные терминалы, обеспечивает доставку посылок на освобожденные территории.

«Новая почта» покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы горючего, чтобы отделения могли стать «пунктами несокрушимости».

— Учитывая скачки цен на топливо и другие расходы, «Новая почта» с начала 2023 года вносит изменения в тарифы. Мы делаем этот шаг, чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны, – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Новые тарифы на доставку по Украине будут такими:

до 2 кг – 70 грн.

до 10 кг – 100 грн.

до 30 кг – 140 грн.

Раньше они, соответственно, составляли: 60 грн., 80 грн. и 120 грн.

Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково. Раньше же для почтоматов действовал отдельный тариф в размере 60 грн.

Стоимость локальных отправлений в пределах города также подорожает:

до 2 кг – 50 грн.

до 10 кг – 80 грн.

до 30 кг – 120 грн.

Раньше было, соответственно:40 грн., 60 грн. и 100 грн.