В Одессе наблюдается “крысино-календарный бум”

Как-то так получается в последние годы: стоит в Одессе лету сдать свои права, как создается впечатление, что все уже готовы встречать Новый год. Тут и там наблюдаются эти «признаки», и чаще всего, конечно же, в витринах магазинов.

Не знаю, куда торопятся одесситы, но картинка дня на сегодняшний день, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», такова: печатная продукция к предстоящему году Крысы не просто готова, она в таком изобилии на прилавках, что создается впечатление, что мы таки-да готовы уже жить по новому календарю. Причем началось это не в первых числах ноября. Наблюдаю активный «крысино-календарный бум» еще с октября.

Пока погода так и балует нас теплом, словно напоминая, что новогодняя тематика пока не совсем ко времени, практически на всех прилавках города на нас смотрят крысиные мордочки — умильные, гламурные, мультяшные. И на фоне этого красочного изобилия как-то не принято вслух рассуждать на тему «Боже, какая же гадость эти крысы!».

Продавцы календарей настроены решительно (товар есть товар, его надо продвигать) и убеждают каждого, кто подошел к прилавку, что «Крыса — самая-самая классная, принесет удачу, добро, изобилие и много любви с крепким здоровьем, только надо обязательно купить календарь!».

Попробуй не согласись, когда так хочется всего вышеперечисленного! А мастера маркетинга тоже постарались вовсю. Смотришь на эти умильные мордочки на календарях, и самому уже начинает казаться, что без главной героини грядущего года в квартире — ну никак! Даже если и не собирался пока покупать календарь, во всяком случае в начале ноября, да еще и на почти жарком солнце.

И тут уже надо слышать эти изумительные одесские диалоги, когда, стоя у крысино-календарного изобилия, люди вдруг начинают друг друга (на самом деле, самих себя) убеждать, что предстоящий год — это супер! А Крыса и в самом деле притащит вам все то, что обещают календарные слоганы-стишата, начертанные рядом с изображением крысиной мордочки.

И да, знайте, что очень даже ничего, что календари с вдруг оказавшимися славными и чуть ли не родными Крысками порой можно лицезреть на прилавке рядом с крысиным ядом и мышеловками. Ой, только не пытайтесь смутить продавца рассуждениями о «неком несоответствии». Достойный ответ у реализатора всегда отыщется, ведь вы в Одессе, а здесь торговать таки умеют!

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