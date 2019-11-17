Безделушки, крысы, мишура и сказочные витрины: как Одесса преображается к Новому году (фото)

Хотя до Нового года осталось полтора месяца, одесские улицы и дома уже меняют внешний облик, готовясь к праздничным дням.

Нашему корреспонденту, к примеру, попались на глаза новогодние заманухисы, когда он прогуливался по исторической части города.

Так, в крупном торговом центре на Дерибасовской «Европа» уже богатый выбор различных безделушек и праздничной мишуры. Например, в супермаркет «Таврия В», находящийся там, завезли мягкие игрушки–символы наступающего года металлической крысы. Их там есть на любой вкус и кошелек. Там же продают гирлянды, украшения виде шариков, елочек, Дедов Морозов. Этому товару посвятили целый отдел.

А вот прохожим по улице Ришельевской и вовсе заходить никуда не надо. На пересечении с Жуковского в праздничную атмосферу погружает большая сказочная витрина одного из магазинов. Пожалуй, это одна из красивейших праздничных витрин в городе.

Принарядился и популярный в центре Одессы ресторан “Tavernetta”. Там поделились в соцсетях красочными фотографиями с новым декором.

“Tavernetta” украсила ресторан, поставила кипятиться воду на пасту и пошла прихорашиваться ко встрече гостей”, – написали на страничке заведения в Facebook.

Фото: автор, Facebook ресторана “Tavernetta”

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