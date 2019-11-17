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Новости Одессы и Одесской области

Безделушки, крысы, мишура и сказочные витрины: как Одесса преображается к Новому году (фото)

Безделушки, крысы, мишура и сказочные витрины: как Одесса преображается к Новому году (фото)

Хотя до Нового года осталось полтора месяца, одесские улицы и дома уже меняют внешний облик, готовясь к праздничным дням.

Нашему корреспонденту, к примеру, попались на глаза новогодние заманухисы, когда он прогуливался по исторической части города.

Так, в крупном торговом центре на Дерибасовской «Европа» уже богатый выбор различных безделушек и праздничной мишуры. Например, в супермаркет «Таврия В», находящийся там, завезли мягкие игрушки–символы наступающего года металлической крысы. Их там есть на любой вкус и кошелек. Там же продают гирлянды, украшения виде шариков, елочек, Дедов Морозов. Этому товару посвятили целый отдел.

Под новогодние украшения выделили целый отдел.

Под новогодние украшения выделили целый отдел

На полках супермаркета уже ждут покупателей игрушечные крысы – символы наступающего года.

На полках супермаркета уже ждут покупателей игрушечные крысы – символы наступающего года

Здесь можно найти все, что пригодится к Новому году: от маленьких керамических игрушек до больших наборов елочных украшений.

Здесь можно найти все, что пригодится к Новому году: от маленьких керамических игрушек до больших наборов елочных украшений

А вот прохожим по улице Ришельевской и вовсе заходить никуда не надо. На пересечении с Жуковского в праздничную атмосферу погружает большая сказочная витрина одного из магазинов. Пожалуй, это одна из красивейших праздничных витрин в городе.

И зайцы, и олени, и тюлени...А вот хвостатых грызунов нет.

И зайцы, и олени, и тюлени…А вот хвостатых грызунов нет

Чего тут только не увидишь! Есть даже оригинальная карусель. Правда, на ней не прокатишься, зато можно вдоволь на любоваться.

Чего тут только не увидишь! Есть даже оригинальная карусель. Правда, на ней не прокатишься, зато можно вдоволь налюбоваться

Витрина магазина погружает в яркую новогоднюю сказку посреди хмурых ноябрьских дней.

Витрина магазина погружает в яркую новогоднюю сказку посреди хмурых ноябрьских дней

Принарядился и популярный в центре Одессы ресторан “Tavernetta”. Там поделились в соцсетях красочными фотографиями с новым декором.

Ресторан уже готов встречать гостей, даже если они решат отметить Новый год на месяц раньше

Ресторан уже готов встречать гостей, на случай, если они решат отметить Новый год на месяц раньше

Внутри заведение тоже прибарахлилось

Внутри заведение тоже прибарахлилось

“Tavernetta” украсила ресторан, поставила кипятиться воду на пасту и пошла прихорашиваться ко встрече гостей”, – написали на страничке заведения в Facebook.

Фото: автор, Facebook ресторана “Tavernetta”

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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