В Одессе раздалась серия взрывов: перед этим предупреждали о ракетной опасности

Воздушную тревогу в Одесской области объявили гораздо раньше, в 1:23. В то время враг атаковал страну дронами-камикадзе типа шахед. Но эти БПЛА пролетели территорию области транзитом.

Около трех ночи мониторинговые каналы сообщили о появлении со стороны Черного моря дрона-разведчика. Была объявлена ​​ракетная опасность. Спустя час появились сообщения о нескольких ракетах в сторону Одессы и уже через несколько минут раздались несколько взрывов.

Каким типом ракет обстреляли город, пока неизвестно. Связанный с ВСУ и Николаевской ОВА телеграмм-канал «Николаевский Ванек» писал о трех авиационных управляемых ракетах. А представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в своем телеграмм канале написал, что в Одесской области раздались взрывы, крылатые ракеты не фиксируются, прекратили существование (в результате попадания/ущерба/потери боевых возможностей) в пределах Одесского района.

То есть, информации о последствиях обстрела пока не появлялось. «Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией.