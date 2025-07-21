Ключевые моменты
- В ночь на 21 июля Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением «шахедов», крылатых ракет, баллистики.
- В Киеве удары пришлись на 6 районов. Погиб 1 человек, есть пострадавшие.
- В Харькове зафиксировано 12 ударов «шахедами». Повреждено гражданское предприятие.
- Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабной войны.Повреждена инфраструктура в 3 селах громады, есть пострадавшие, предварительно.
- Удары фиксировались также в Сумской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях.
- За сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения, ВСУ поразили три позиции врага и пункт управления БПлА.
- За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 20 июля российские войска поднимали в небо истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также запустили дроны и крылатые ракеты.
Вражеские «шахеды» фиксировались во многих регионах – на Сумщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Николаевщине, Кировоградщине. По данным канала monitor, в небе над Украиной более 100 беспилотников.
Под утро 21 июля снова сообщалось о пусках врагом крылатых ракет и баллистики.
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Удар по Киеву: погиб человек, горели многоэтажка, детсад и рынок
В ночь на 21 июля страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку на Киев, применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате удара погиб один человек, есть пострадавшие, а обломки вражеских БПЛА вызвали пожары и разрушения в шести районах столицы.
Об этом сообщили на странице ГСЧС Украины.
По данным спасателей, последствия атаки зафиксированы в нескольких районах:
- В Шевченковском районе: в результате попадания обломков БпЛА загорелся балкон на первом этаже 10-этажки. Пожар на площади 150 кв.м был локализован. Спасатели спасли одного человека, еще один пострадал.
- В Днепровском районе: загорелись торговые сооружения. Пожар ликвидирован на площади 500 кв.м.
- В Дарницком районе: возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении.
- В Святошинском районе: из-за падения обломков БпЛА загорелись гаражи.
Спасатели продолжают работать на местах событий. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ночью по Харькову было 12 ударов “шахедами”
Сначала было зафиксировано три удара, впоследствии был зафиксирован еще один в этом же районе, а также три дополнительных вражеских попадания.
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате атаки вспыхнул пожар на предприятии
«По уточненной информации, враг совершил 12 ударов по Харькову этой ночью», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
Сейчас на местах прилетов горят пожары, работают экстренные службы. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.
Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала полномасштабного вторжения
Как сообщил мэр Руслан Марцинкив, удар был комбинированным — применялись ракеты и дроны-«шахеды». Повреждена инфраструктура.
«К сожалению, ударов было очень много. Спасибо ПВО. Всем, кто причастен к обороне города Ивано-Франковска», — заявил мэр.
“Имеем в 3 селах громады повреждения инфраструктуры. Предварительно уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей громады есть пострадавшие. Но в легком состоянии” — уточнил Марцинкив.
Ситуация на фронте: враг продвигается на Донетчине
Войска РФ смогли продвинуться возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Вольном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили аналитики DeepState.
В сводке проекта также отмечается, что в Кондратовке Сумской области продолжаются бои.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 70 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3316 дронов-камикадзе и осуществили 5978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 — из реактивных систем залпового огня.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один пункт управления БпЛА противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 2 танка,
- 7 боевых бронированных машин,
- 54 артиллерийские системы,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 1 средство ПВО,
- 199 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
- 134 единицы автомобильной и спецтехники,
- 1 тяжелую огнеметную систему оккупантов.