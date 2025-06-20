Ключевые моменты

Этой ночью Россия запустила по Украине 86 беспилотников, 70 удалось обезвредить;

Зафиксированы разрушения в Одессе и Харькове;

В Одессе погиб один человек, еще 14 человек получили ранения;

В Харькове бушевали пожары, пострадали 4 человека;

На фронте зафиксировано 176 боевых столкновений;

На утро 20 июня ВСУ уничтожено еще 1090 оккупантов.

Последствия ночной атаки 20 июня

В Одессе зафиксировано 10 попаданий российских дронов по жилым домам. По состоянию на утро известно о 14 пострадавших и одном погибшем.

Пламенем ночью полностью охватило 4-этажный дом, во время ликвидации в результате обвала конструкции пострадали 3 спасателя. Также горели три этажа 23-этажной высотки, и еще 5 других жилых домов.

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По городу Харьков и пригороду враг совершил массированную атаку ударными дронами. Известно о 4 попаданиях по гражданским объектам, в результате чего пострадали 4 человека, среди них — две девушки 12 и 17 лет.

Местные власти сообщают, что российские “шахеды” нанесли 8 ударов по Шевченковскому району.Один из БпЛА попал в незаселенный многоэтажный дом — загорелась крыша. Также повреждены несколько гражданских авто.

Всего этой ночью противник атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА: 34 — сбиты огневыми средствами поражения, 36 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

На фронте за сутки зафиксировано 176 боевых столкновения

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 52 штурма.

На Торецком направлении враг 20 раз атаковал украинские подразделения в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

На Лиманском направлении произошло 29 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григорьевка.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские войска шли в наступление 12 раз в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть средств ракетных войск и артиллерии и один другой важный объект российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек.

Также украинские воины обезвредили: