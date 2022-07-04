Ночью в Одессе снова было тревожно: утренняя сводка военной администрации

Ночь на понедельник, 4 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области снова прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг снова пытается угрожать нам ракетами с акватории Черного моря.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По его данным, сейчас в Черном море находятся как минимум три вражеских корабля-носителя ракет морского базирования и одна подводная лодка, на бортах которых как минимум 28 ракет типа «Калибр».

Кроме того, остается в силе угроза и с территории оккупированного Крыма и с самолетов стратегической авиации.

Также, по словам спикера ОВА, враг снова пытается активизировать воздушную разведку, но благодаря нашим силам ПВО это ему удается не очень хорошо.

Кроме того, в Одесском регионе есть несколько задержанных по подозрению в диверсионной работе и коллаборантов.

А накануне специалисты обезвредили очередную мину, которую прибило к нашему побережью.

Братчук снова напоминает: купание в море и прогулка по побережью сейчас может стоить жизни.

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