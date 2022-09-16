Ночью российские войска атаковали Одессу крылатой ракетой

Крылатая ракета была сбита силами ПВО на подлете к Одессе в ночь на 16 сентября.
Об этом сказано в Официальном сообщении Оперативного командования «Юг».
С акватории Черного моря враг направил по Одесщине крылатую ракету морского базирования «Калибр». Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе,
— говорится в сообщении ВСУ.
За последние дни это уже вторая попытка российских оккупантов атаковать Одесский регион. Так, 14 сентября российские агрессоры попытались обстрелять ракетами Одесский регион. Атаку сорвали подразделения сил противоздушной обороны.
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