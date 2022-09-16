Новости Одессы и Одесской области

Ночью российские войска атаковали Одессу крылатой ракетой

Ночью российские войска атаковали Одессу крылатой ракетой

Крылатая ракета была сбита силами ПВО на подлете к Одессе в ночь на 16 сентября.

Об этом сказано в Официальном сообщении Оперативного командования «Юг».

С акватории Черного моря враг направил по Одесщине крылатую ракету морского базирования «Калибр». Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе,

— говорится в сообщении ВСУ.

За последние дни это уже вторая попытка российских оккупантов атаковать Одесский регион. Так, 14 сентября  российские агрессоры попытались обстрелять ракетами Одесский регион. Атаку сорвали подразделения сил противоздушной обороны.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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