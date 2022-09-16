Ночью российские войска атаковали Одессу крылатой ракетой

Марченко рассказал, где Одесской области взять резервную электроэнергию Сейчас российская армия обстреливает украинские электростанции и другую инфраструктуру. В Одессе сегодня министры Украины, Молдовы и Румынии договаривались о возможности подключения украинских систем к европейским. ПОДРОБНЕЕ

Ночь на 15 сентября на Одесчине: враг активничает в небе и отстрелялся в море Ночь на четверг, 15 сентября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под сигнал воздушных тревог. Враг пытается более активно задействовать военную авиацию, пытаясь атаковать наш регион крылатыми ракетами с самолетов. Но при этом группировка черноморского флота рф в Черном море уменьшилась. ПОДРОБНЕЕ