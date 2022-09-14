Новости Одессы и Одесской области

ПВО не позволило обстрелять ракетами Одесскую область

ПВО не позволило обстрелять ракетами Одесскую область

Российские агрессоры попытались14 сентября  обстрелять ракетами Одесский регион. Атаку сорвали подразделения сил противоздушной обороны.

Об этом говорится в официальном сообщение Оперативного командования «Юг».

Во время активности вражеской авиации в небе над морем, близ Одесщины, силами противовоздушной обороны предотвращена ракетная атака по региону,

— сказано в информации от ВСУ.

Многие одесситы во время тревоги слышали взрывы, а в небе остались следы от разрывов зенитных ракет и сбитых им целей. Но тип и количество атаковавших Одесскую области ракет в ОК «Юг» неназывали.

Отметим, что потенциальный ущерб от обстрела, если бы он удался, мог быть очень серьезным. Сейчас рашисты прибегают к террористической тактике. Они обстреливают объекты гражданской критической инфраструктуры.

Несколько дней назад после удара по ТЕЦ без электроснабжения остался Харьков. Сегодня, после удара семью ракетами по гидросооружениям, возникли проблемы с водоснабжением в Кривом Роге.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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