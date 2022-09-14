ПВО не позволило обстрелять ракетами Одесскую область

Об этом говорится в официальном сообщение Оперативного командования «Юг».

Во время активности вражеской авиации в небе над морем, близ Одесщины, силами противовоздушной обороны предотвращена ракетная атака по региону,

— сказано в информации от ВСУ.

Многие одесситы во время тревоги слышали взрывы, а в небе остались следы от разрывов зенитных ракет и сбитых им целей. Но тип и количество атаковавших Одесскую области ракет в ОК «Юг» неназывали.

Отметим, что потенциальный ущерб от обстрела, если бы он удался, мог быть очень серьезным. Сейчас рашисты прибегают к террористической тактике. Они обстреливают объекты гражданской критической инфраструктуры.

Несколько дней назад после удара по ТЕЦ без электроснабжения остался Харьков. Сегодня, после удара семью ракетами по гидросооружениям, возникли проблемы с водоснабжением в Кривом Роге.