Ночью 11 ноября враг атаковал Украину ракетами и дронами – есть «прилет» в Одесской области

В ночь на субботу, 11 ноября 2023 года, враг нанес массированный удар по Украине, используя как ракеты разных типов, так и ударные беспилотники (БпЛА). Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.
По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ходе массированной атаки, длившейся с вечера 10 ноября до 03.00 11 ноября, рашисты применили:
- 31 ударный БпЛА «Shahed-136/131», они были выпущены с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Курск рф и мыса Чауда на территории оккупированного Крыма. Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям;
- одну управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;
- противокорабельную ракету П-800 «Оникс» – из оккупированного Крыма;
- зенитную управляемую ракету С-300 – из белгородской народной республики.
К отражению воздушного нападения наши Силы обороны привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА «Shahed-136/131».
А по данным Сил обороны юга Украины, в ходе ночной атаки было уничтожено 4 БпЛА:
- 3 – в Одесской области;
- И еще один – на Криворожье.
«К сожалению, в Одесском районе произошло попадание. Враг попал в хозяйственное здание, которое не использовалось. Люди не пострадали»,
– добавили военные.
Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что вечером, 10 ноября, рашисты нанесли ракетный удар в пределах Одесского района. Пострадали три человека, одна женщина госпитализирована.