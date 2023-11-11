Ночью 11 ноября враг атаковал Украину ракетами и дронами – есть «прилет» в Одесской области

Война, день 626: ракетно-дроновая атака врага и минус более тысячи оккупантов В субботу, 11 ноября 2023 года, начался шестьсот двадцать шестой день широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Генштаб ВСУ предоставил официальную сводку о ситуации на разных направлениях фронта и потерях врага. ПОДРОБНЕЕ