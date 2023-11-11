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Ночью 11 ноября враг атаковал Украину ракетами и дронами – есть «прилет» в Одесской области

Ночью 11 ноября враг атаковал Украину ракетами и дронами – есть «прилет» в Одесской области

В ночь на субботу, 11 ноября 2023 года, враг нанес массированный удар по Украине, используя как ракеты разных типов, так и ударные беспилотники (БпЛА). Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

По официальной информации Воздушных сил ВСУ, в ходе массированной атаки, длившейся с вечера 10 ноября до 03.00 11 ноября, рашисты применили:

  • 31 ударный БпЛА «Shahed-136/131», они были выпущены с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Курск рф и мыса Чауда на территории оккупированного Крыма. Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям;
  • одну управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;
  • противокорабельную ракету П-800 «Оникс» – из оккупированного Крыма;
  • зенитную управляемую ракету С-300 – из белгородской народной республики.

К отражению воздушного нападения наши Силы обороны привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА «Shahed-136/131».

А по данным Сил обороны юга Украины, в ходе ночной атаки было уничтожено 4 БпЛА:

  • 3 – в Одесской области;
  • И еще один – на Криворожье.

«К сожалению, в Одесском районе произошло попадание. Враг попал в хозяйственное здание, которое не использовалось. Люди не пострадали»,

– добавили военные.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что вечером, 10 ноября, рашисты нанесли ракетный удар в пределах Одесского района. Пострадали три человека, одна женщина госпитализирована.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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