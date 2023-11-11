Вночі 11 листопада ворог атакував Україну ракетами та дронами – є «прильот» на Одещині

За офіційною інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час масованої атаки, що тривала з вечора 10 листопада до 03.00 11 листопада, рашисти застосували:

31 ударний БпЛА «Shahed-136/131», вони були випущені з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ рф та мису Чауда на території окупованого Криму. Більшість ударних БпЛА російські окупанти направили прифронтовими областями;

одну керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 «Онікс» – з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 – з Білгородської народної республіки.

До відбиття повітряного нападу наші Сили оборони залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131».

А за даними Сил оборони півдня України, під час нічної атаки було знищено 4 БПЛА:

3 – на Одещині;

І ще один – на Криворіжжі.

«На жаль, в Одеському районі сталося влучення. Ворог поцілив у господарчу будівлю, що не використовувалась. Люди не постраждали»,

– додали військові.

Раніше голова Одеської ОВ Олег Кіпер повідомив, що ввечері, 10 листопада, рашисти нанесли ракетний удар у межах Одеського району. Постраждали троє людей, одна жінка госпіталізована.