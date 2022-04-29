Новости Одессы и Одесской области

Ночь в Одессе: без обстрелов, но враг усилил разведку и вбросы фейков

Ночь в Одессе: без обстрелов, но враг усилил разведку и вбросы фейков

Воздушных тревог и обстрелов города в ночь на 29 апреля не было. Но враг с помощью фейков пытается сеять панику.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В утреннем обзоре он рассказал, что ночь в городе и области прошла без обстрелов. При этом враг увеличивает в нашем небе количество БПЛА (беспилотных летающих аппаратов) для разведки.

Подразделения Информационно-психологических операций (ИПСО) врага пытаются создать паническое эмоциональное настроение среди гражданского населения с помощью фейков.

Напомним, что днем ранее, 28 апреля в городе была одна из самых продолжительных воздушных тревог за всю войну. Она длилась порядка трех часов.

Российские фашисты запустили по Одессе три ракеты. И все три были сбиты силами украинской противовоздушной обороны!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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