Ночь под симфонию тревог и русские корабли без ракет: о ситуации в Одесской области 14 ноября

Ночь на понедельник, 14 ноября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под симфонию воздушных тревог. Но обстрелов, к счастью, не било, и в целом ситуация в регионе контролируема. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По словам Братчука, враг пытается активизировать воздушную разведку. А в Черном море пребывает 12 кораблей и катеров черноморского флота рф. Среди них пока что не ни одного ракетоносителя, но это не повод расслабляться: угроза ракетных и дроновых атак остается очень актуальной, напоминает спикер ОВА.

Также в регионе продолжается контрдиверсионная операция, и уже есть неплохие результаты. Но о подробностях сообщат немного позже.

Помимо этого, Братчук напоминает о необходимости придерживаться правил информационной гигиены, а именно – доверять только официальным и проверенным источникам информации.