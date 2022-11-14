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Война в Украине, день 264-й: удары по Харькову и отличная работа Сил обороны

Война в Украине, день 264-й: удары по Харькову и отличная работа Сил обороны

Сегодня, 14 ноября 2022 года, начались двести шестьдесят четвертые сутки с начала широкомасштабного военного вторжения на территорию страны путинских захватчиков. О том, как украинцы мужественно противостоят рашистам, сообщает Генштаб ВСУ.

По официальной информации, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. С целью пополнения потерь личного состава и формирования подразделений противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леоновка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходино, Фотовыж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка на Сумщине;
  • на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Возрожденское, Уды, Стрелка, Огурцово, Аниськино, Амбарное, Колодезное и Каменка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещеевка;
  • на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;
  • на Новопавловском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка и Времовка;
  • на Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Железнодорожное.

На Таврическом направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Высшетарасовке, Доброй Надежде и Ильинке Днепропетровской области.

В освобожденных от рашистов населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия.

По имеющейся информации, 12 ноября российские оккупанты произвели минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации.

В результате обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.

В отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск.

С 10 ноября текущего года наблюдается так называемая эвакуация имущества Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили состав боеприпасов, около 40 российских оккупантов, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

За прошедшие сутки Силы обороны сбили БПЛА типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 других важных целей врага.

О потерях врага можно судить из представленной инфографики:

Втраты 14 ноября 2022 года

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Редакция ПРОФИЛЬ

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