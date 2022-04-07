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Ночь на Благовещение в Одессе прошла спокойно (видео)

Ночь на Благовещение в Одессе прошла спокойно (видео)

Ночь на четверг, 7 апреля 2022 года, в Одессе и Одесском регионе благодаря нашим защитникам прошла спокойно, без обстрелов.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Между тем, враг не оставляет попыток провести воздушную разведку наших военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

Но, как рассказал спикер ОВА, наша Нацполиция и спецслужбы успешно проводят контрдиверсионную работу и задерживают тех, кто работает на врага, в первую очередь корректировщиков вражеского огня, а также предотвращают мародерство.

Накануне Братчук попросил одесситов, которые заметили вражеский дрон или еще какой-либо подозрительный объект, сообщать об этом в соответствующие службы либо в его чат-бот в Телеграме.

Кроме того, Братчук напомнил о необходимости быть крайне осторожными на одесском побережье, которое в настоящее время заминировано.

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«И надеюсь, что сегодня, в праздник Благовещения, мы еще увеличим надежду и будем ожидать действительно благую весть, когда каждый из нас скажет друг другу: Украина победила!»,

– добавил спикер ОВА.

 

⚡️Доброго ранку, ми з Одеси!

Оборонний район стримує ворога від активних воєнних дій. Вйськовослужбовці ЗСУ, Нацполіції, Територіальної оборони, громадських формувань та охоронних фірм патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, охороняють об’єкти критичної інфраструктури, запобігають мародерству, диверсіям та іншим злочинам.

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Среда, 6 апреля 2022 г.

 

Фото иллюстративное, автор Макс Левин

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Редакция ПРОФИЛЬ

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