Новости Одессы и Одесской области

Ночь на 8 мая в Одессе: с 0 часов до 8 утра тревогу объявили шесть раз

Ночь на 8 мая в Одессе: с 0 часов до 8 утра тревогу объявили шесть раз

Российские оккупанты устроили для жителей Одесской области настоящий ракетный террор. В регионе выли сирены и звучали взрывы.

Пока официальной информации о последствиях ударов не поступало. Но из сообщений жителей Арциза известно, что под утро после сильного взрыва в городе пропали свет и вода. Такая же ситуация наблюдается в окрестных селах.

В самой Одессе взрывы были слышны в промежутке от 0 часов до 2-х ночи.

Как сообщили в Воздушном командовании «Юг», в небе над Одессой были выявлены и уничтожены силами ПВО две крылатые ракеты класса «Х». Они были выпущены из акватории Черного моря с вражеских истребителей.

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в утреннем обращении предупредил, что опасность ракетных ударов по региону остается очень высокой и призвал жителей Одещины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу укрываться в безопасных местах.

Напомним, в субботу, 7 мая, по Одессе было выпущено 6 крылатых ракет. 4 попали в промышленное предприятие и 2 – в аэропорт. Во множестве прилегающих жилых домов ударной волной выбиты стекла, фасады домов изувечены обломками. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить