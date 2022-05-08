Ночь на 8 мая в Одессе: с 0 часов до 8 утра тревогу объявили шесть раз

Российские оккупанты устроили для жителей Одесской области настоящий ракетный террор. В регионе выли сирены и звучали взрывы.

Пока официальной информации о последствиях ударов не поступало. Но из сообщений жителей Арциза известно, что под утро после сильного взрыва в городе пропали свет и вода. Такая же ситуация наблюдается в окрестных селах.

В самой Одессе взрывы были слышны в промежутке от 0 часов до 2-х ночи.

Как сообщили в Воздушном командовании «Юг», в небе над Одессой были выявлены и уничтожены силами ПВО две крылатые ракеты класса «Х». Они были выпущены из акватории Черного моря с вражеских истребителей.

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в утреннем обращении предупредил, что опасность ракетных ударов по региону остается очень высокой и призвал жителей Одещины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу укрываться в безопасных местах.

Напомним, в субботу, 7 мая, по Одессе было выпущено 6 крылатых ракет. 4 попали в промышленное предприятие и 2 – в аэропорт. Во множестве прилегающих жилых домов ударной волной выбиты стекла, фасады домов изувечены обломками. К счастью, обошлось без погибших и раненых.