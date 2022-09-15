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Ночь на 15 сентября на Одесчине: враг активничает в небе и отстрелялся в море

Ночь на 15 сентября на Одесчине: враг активничает в небе и отстрелялся в море

Ночь на четверг, 15 сентября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под сигнал воздушных тревог. Враг пытается более активно задействовать военную авиацию, пытаясь атаковать наш регион крылатыми ракетами с самолетов. Но при этом группировка черноморского флота рф в Черном море уменьшилась.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В то же время наши силы обороны действуют на предупреждение и не дают врагу возможности атаковать область, как это произошло накануне.

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А вот в Черном море группировка флота противника немного уменьшилась – корабли отстрелялись и отправились на базу, чтоб пополнить боезапасы. Сейчас здесь находятся 15 кораблей, несущие на борту в целом 12 крылатых ракет типа «Калибр». И поэтому пренебрегать сигналами тревоги не стоит, предупреждает Братчук.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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