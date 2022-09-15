Война в Украине, 204-й день: удары по инфраструктуре и минус 4 вражеских самолета

Сегодня, в четверг, 15 сентября 2022 года, начались двести четвертые сутки с начала войны в Украине. О том, как наши бойцы противостоят российским захватчикам, информирует Генштаб ВСУ.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям.

Враг обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. Остается в силе угроза нанесения авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области;

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;

на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении – Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;

на Южнобужском направлении – Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил российской федерации на Бахмутском направлении. Значительные потери не позволяют продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мероприятий.

В целях удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях – перемещает резервы из состава подразделений 3-го армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления. В то же время, из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения оккупантов, подразделения вооруженных сил рф, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.