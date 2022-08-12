Итоги 12 августа на Одесчине: были ли прилеты и что легло на плечи нашей молодежи? (видео)

Кроме того, глава Одесской ОВА сообщил, что сегодня в Украине впервые отмечали Международный День молодежи, и напомнил, что сейчас очень многие из рожденных в независимой Украине защищают ее в рядах Вооруженных сил и приближают нашу Победу.

«На плечи нашей молодежи лег самый тяжелый груз из всех возможных. Но ежедневно они демонстрируют, за какие ценности и какое будущее мы ведем борьбу. В то самое время, когда в стране оккупантов молодые люди жалуются, что им не дают визы в Европу и бьются в очередях за мебель, одежду и айфоны, наша молодежь с оружием в руках бьется за Украину, Европу и весь цивилизованный мир. Вот такая между нами разница»,