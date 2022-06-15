Новости Одессы и Одесской области

Ночь без обстрелов и ловля диверсантов: о ситуации в Одессе на утро 15 июня (видео)

Ночь без обстрелов и ловля диверсантов: о ситуации в Одессе на утро 15 июня (видео)

Ночь на среду, 15 июня 2022 года, прошла в Одессе хоть и под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также спикер ОВА напомнил, что в регионе постоянно ведется контрдиверсионная работа: так, если на временно оккупированных территориях, в частности, на Херсонщине, предателей и коллаборантов уничтожают партизаны, то в Одесской области работают наши спецназовцы: они ежедневно находят тех, кто предал родину и работает на врага.

По словам Братчука, угроза нанесения ракетных ударов остается еще очень высокой: сейчас с северо-западной части акватории Черного моря находятся два надводных и один подводный носители ракет. Они несут на борту 20 ракет морского базирования типа «Калибр».

Между тем, рассказал спикер ОВА, наши защитники очень удачно действуют на Южном направлении фронта: «уничтожены вертолеты, уничтожены «Грады», уничтожена гаубийа «Пион», 70 рашистов тоже полетели в тартарары». Также ликвидированы несколько командных пунктов врага и склады с боеприпасами.

 

#Ранок_Чорноморський_погляд Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. День напередодні можна сміливо назвати черговим Днем сил ППО. Контрдиверсійна робота: на тимчасово окупованих територіях Півдня зрадників знищують партизани, на Одещині колаборантів затримують наші спецпризначенці. Загроза ракетних атак з акваторії Чорного моря — висока. Рашистські кораблі (2 надводних і один підводний човен) несуть на борту 20 «Калібрів». Тримаємо стрій та разом до Перемоги!

Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 14 июня 2022 г.

 

Еще по теме: Итоги 14 июня в Одесской области: ПВО не подвели (видео)

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить