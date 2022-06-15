Ночь без обстрелов и ловля диверсантов: о ситуации в Одессе на утро 15 июня (видео)

Ночь на среду, 15 июня 2022 года, прошла в Одессе хоть и под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также спикер ОВА напомнил, что в регионе постоянно ведется контрдиверсионная работа: так, если на временно оккупированных территориях, в частности, на Херсонщине, предателей и коллаборантов уничтожают партизаны, то в Одесской области работают наши спецназовцы: они ежедневно находят тех, кто предал родину и работает на врага.

По словам Братчука, угроза нанесения ракетных ударов остается еще очень высокой: сейчас с северо-западной части акватории Черного моря находятся два надводных и один подводный носители ракет. Они несут на борту 20 ракет морского базирования типа «Калибр».

Между тем, рассказал спикер ОВА, наши защитники очень удачно действуют на Южном направлении фронта: «уничтожены вертолеты, уничтожены «Грады», уничтожена гаубийа «Пион», 70 рашистов тоже полетели в тартарары». Также ликвидированы несколько командных пунктов врага и склады с боеприпасами.

#Ранок_Чорноморський_погляд Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. День напередодні можна сміливо назвати черговим Днем сил ППО. Контрдиверсійна робота: на тимчасово окупованих територіях Півдня зрадників знищують партизани, на Одещині колаборантів затримують наші спецпризначенці. Загроза ракетних атак з акваторії Чорного моря — висока. Рашистські кораблі (2 надводних і один підводний човен) несуть на борту 20 «Калібрів». Тримаємо стрій та разом до Перемоги! Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 14 июня 2022 г.