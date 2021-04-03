Незнакомая Одесса: водительские права более чем столетней давности

Ну надо же, одно наименование «прав» чего стоит! Это «разрешение на право управлением автоматическим экипажем в пределах Одесского градоначальства» (см. заглавное фото).

Как сообщает Сергей Матвеев, «впервые графа «автомобили» появляется в таможенной статистике в России в 1901 году (тогда ввезли всего 40 автомобилей за год), но единичные экземпляры ввозились и до этого. Первой машиной в Российской империи была французская модель Panhard-Levassor, которую в 1891 году привез себе из-за границы редактор нашего «Одесского листка» Василий Навроцкий. А дальше пошло, поехало – в 1914 году завезли из-за границы уже 4590 экземпляров. Главными поставщиками тогда были Германия, Австро-Венгрия, Франция и Бельгия».

Ну а теперь вернемся к исторической фотографии. Права выданы Михаилу Федоровичу Смульскому. И, оказывается, этот одессит имел на тот момент не одно авто!

«Помимо «банального» экземпляра автомобиля Бенц, вторым автомобилем, если я, конечно, не ошибаюсь (почерк у городского чиновника еще тот), значится Бебе Пежо (Peugeot Bebe). А вот это уже нечто! Аналогичную модель за год до этого получил в подарок 10-летний цесаревич Алексей. Это на тот момент была, пожалуй, самая невероятная техническая диковинка, о какой только можно было мечтать – миниатюрный, но самый настоящий автомобиль. Французам удалось создать небольшую и сравнительно массовую модель, и у них вышло нечто очень интересное. Автомобиль, длина которого составляла всего 2,7 метра, получился очень легким (350 кг) и по этой причине весьма проворным. Его 4-цилиндровый мотор рабочим объемом 0,855 л развивал всего 10 лошадиных сил, но этого было достаточно, чтобы разгоняться до 60 км/ч.», – обращает наше внимание краевед.

Исходя из изучения этих «водительских прав» более чем столетней давности, Сергей Матвеев делает вывод: «Получается, что обладатель этих водительских прав – Михаил Федорович Смульский – был помимо того, что богат, так еще и был крайне неординарный личностью и обладал отменным вкусом!»

Ранее мы рассказывали о том, кем были первые одесские автовладельцы и что творили «адские колесницы» на улицах города.

Читайте также: Незнакомая Одесса: как выглядели давние трамвайные билеты (фото).

Фото: Facebook-страница Сергея Матвеева