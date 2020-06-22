Бульвар Жванецкого: зона капремонта, зона отдыха

Одесский бульвар Жванецкого на сегодняшний день поделен на две части — тут у нас капитальный ремонт, тут — зона отдыха.

Ремонт начался еще в марте прошлого года, по-прежнему все на бульваре поделено на «зоны» с ограждениями, и некоторую часть того, как происходит ремонт и что изменилось, можно увидеть и зафиксировать.

Куда-то исчез информационный щит, поэтому тот, кто не совсем в курсе, что здесь происходит, может прийти в некоторое недоумение.

Романтичная арка со стороны Софиевской по-прежнему закрыта, увидеть ее можно с другой стороны — как раз там, где идет ремонт. Что касается арки, то пока ничего не изменилось, а вот если пройти чуть дальше, то можно уже увидеть новую плитку, парапеты, коммуникации (пока без люков, с поддонами вместо них).

Несмотря на выходной 21 июня, обратили внимание, что работы продолжаются. Правда, как говорят жители переулка Короленко, чьи дома находятся в зоне проводимых работ, «ремонт идет, но очень и очень вяло».

Как выглядит сейчас место, где находились цеха Ювелирного завода, увидеть не удалось (высокий забор), а вот главный корпус (историческое здание) как и раньше, красуется со стороны Софиевской. По-прежнему читаем: «Ювелирный завод».

Пока ремонт протянулся до галереи Выставочного зала союза художников, впрочем, и рядом с ним уже тоже виднеются «следы» ремонта, пока не затронута детская площадка, которую предполагается заменить на новую — больших размеров.

Ну а далее простирается зона бульвара, которую ремонт еще не затронул. Скамейки с отдыхающими, прогулочная зона, кофемашины — все как обычно. Памятник Апельсину, который еще именуется Памятником взятке, давно нуждается в обновлении, равно как и его разбитый в некоторых местах постамент, и покосившиеся столбики ограды вокруг него.

Напомним, предполагается, что ремонт бульвара Жванецкого закончится в текущем году. Там собирались заменить наружное освещение, инженерные сети и коммуникации, оборудовать водоотвод поверхностных стоков, а вдоль склона построить ограждающий парапет с гранитной облицовкой. На бульваре должна появится и велодорожка, будут благоустроены зеленые зоны, обновлены скамейки.

Фото: Мария Котова

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