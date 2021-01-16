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Незнакомая Одесса: Ришельевская без Оперного театра

Незнакомая Одесса: Ришельевская без Оперного театра

Редчайший снимок улицы Ришельевской, на которой еще не красуется Оперный театр, опубликовал одесский историк и краевед Сергей Матвеев на своей странице в Facebook. Кроме этого, улицу из дня сегодняшнего узнать ну очень трудно.

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Как сообщает Сергей Матвееев, снимок Ришельевской, обнаруженный им на странице Телеграм-канала «Мама_я_в_Одессе», сделан до 1884 года, «в промежутке между двумя театрами».

«Еще не начато строительство здания Оперного театра на месте сгоревшего Городского театра. Справа расположено трехэтажное здание гостиницы «Ришелье», а слева – здание товарищества механического и чугунолитейного завода Беллино-Фендерих, построенное в 1876 году. Поэтому получается, что этот снимок сделан на временном отрезке 1876-1884 годов», — рассказывает краевед.

Здания гостиницы Ришелье на сегодняшний день не существует (там сейчас расположен небольшой скверик у «Моцарта».

А вот улица Ришельевская отлично просматривается от начала до конца – нам, сегодняшним, она кажется незнакомой.

Сергей Матвеев также указывает, что на старом-старом снимке просматривается еще один объект – башня, то есть, пожарная каланача. В 1859 году к зданию Александровского съезжего участка была пристроена башня. Башня выполняла роль пожарной каланчи, поскольку ранее при каждом полицейском участке имелась пожарная часть.

«К тому же, с высоты открывался хороший обзор на беспокойный Привоз и железнодорожный вокзал, хорошо просматривался район Молдаванки, Малый Фонтан и практически весь город. Вот и мы здесь видим всю Ришельевскую улицу от самого ее начала до ее окончания», – рассказывает Сергей Матвеев.

старая Одесса, пожарная каланча

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Фото: Facebook Сергея Матвеева

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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