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Новости Одессы и Одесской области

Невдовзі у парках встановлюватимуть спеціальні кнопки виклику екстреної допомоги

Невдовзі у парках встановлюватимуть спеціальні кнопки виклику екстреної допомоги

Кнопки встановлюватимуть у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми щодо благоустрою територій, зокрема, парків.

Наразі розглядається пропозиція – влаштовувати в парках спеціальні кнопки виклику екстреної допомоги у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

– Наразі переглядаємо норми безпеки у парках. Відтак є пропозиція, яка зараз розглядається – влаштовувати в цих громадських місцях спеціальні бокси із кнопкою екстреного виклику поліції. Це безпека і постійний зв’язок із працівниками служби у разі можливого виникнення надзвичайної ситуації. Тим паче, що у деяких нових парках це вже починають робити. Тому чому б не унормувати це питання і в ДБН?

Ідею встановлення кнопок виклику екстреної допомоги в парках підтримали і користувачі соцмережі Facebook. На сторінці Лева Парцхаладзе було проведено опитування «Чи потрібні у парках кнопки екстреного виклику?». За його результатами практично всі із більше ніж 5 тисяч користувачів, які відреагували на опитування, за влаштування кнопок виклику екстреної допомоги у парках. При цьому багато хто запропонував, за можливості, облаштувати такі бокси із кнопками системами відеоспостереження або іншого захисту від помилкових викликів поліції.

Нагадаємо, нещодавно “Одесская жизнь” розповідала, що у нових закладах культури буде вдвічі більше жіночих вбиралень.

 

Фото: ohranivdome.net

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